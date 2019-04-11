Hakkari'de PKK Tuzağı İmha Edildi
57 dakika önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin basma düzenekli el yapımı patlayıcısı imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:32 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinde, PKK
'lı teröristlerin basma düzenekli el yapımı patlayıcısı imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak operasyonlarını sürdürürken, Yüksekova İlçesi Armutdüzü Mahallesi Arpalı
mezrası mevkiinde de geniş çaplı operasyon düzenledi. Arazi arama-tarama faaliyetlerinde bulunan basma düzenekli el yapımı patlayıcı ekipler tarafından imha edildi.
- Hakkari
Sınırda 221 Kilo Patlayıcı Madde Ele Geçirildi
Teslim Olan PKK'lı Terörist, Örgütün İç Yüzünü Anlattı: Küçük Çocuklara Cinsel İstismarda Bulunuyorlar
Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı
YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi