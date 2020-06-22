Hakkari'de PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi Gürkavak Köyü Hanamir Yaylası'nda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde tespit edilen sığınakta, 10 kilo ağırlığında 5 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 32 pil, 1 antitank roketatar mühimmatı, 9 ateşleyici, 4 roket atar sevk fişeği, 15 metre infilaklı fitil, 1 basma düzenekli ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye ve 50 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan elektrikli kablo ele geçirildi. Patlayıcılar imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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