Hakkari'de PKK'ya Ait Tüfekler Ele Geçirildi
48 dakika önce
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait uzun namlulu 2 tüfek, bu silahlara ait şarjör ve fişekler ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Şemdinli
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK
terör örgütüne ait uzun namlulu 2 tüfek, bu silahlara ait şarjör ve fişekler ele geçirildi. Hakkari Valiliği
, jandarma ekiplerinin Şemdinli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Şemdinli ilçesi Bağlar
mevkisi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 G-3 piyade tüfeği (yabancı menşeli), 1 G-3 piyade tüfeği şarjörü,1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bu silahlara ait 102 fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:38 Kaynak: DHA
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