Hakkari'de PKK'ya ait uçaksavar mühimmatı ve roketatar ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de PKK'ya ait uçaksavar mühimmatı ve roketatar ele geçirildi

14.01.2021 17:50
Hakkari'de PKK'ya ait uçaksavar mühimmatı ve roketatar ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait uçaksavar mühimmatı ve roketatar ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait uçaksavar mühimmatı ve roketatar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Uğuraçan köyü Yeşilbayır mevkisinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 136 adet 14,5 mm uçaksavar mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 1 video kamera ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de PKK'ya ait uçaksavar mühimmatı ve roketatar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de PKK'ya ait uçaksavar mühimmatı ve roketatar ele geçirildi - Son Dakika
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