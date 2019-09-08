Son Dakika Haberleri: Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda 14 gözaltı
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Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda 14 gözaltı

44 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım, yataklık ve iş birliğinden 14 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda 14 gözaltı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım, yataklık ve iş birliğinden 14 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 8 Eylül 2019 günü Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde 34 timle operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım, yataklık ve iş birliği suçundan 14 şahıs gözaltına alınmış olup, şahısların yapılan sorgulamalarında 6 şahıs hakkında bölücü terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı olduğu tespit edildi. Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında Yüksekova ilçesi Uluyol köyü yolunda menfez içerisinde gizlenmiş vaziyette el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilerek olay yerinde usulüne uygun olarak imha edildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
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