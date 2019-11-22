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Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Doğanlı köyü kırsalında tespit edilen sığınakta biksi makineli tüfek,

RPG-7 roketatar,

7.65 mm susturuculu tabanca, iki tabanca şarjörü,

600 biksi mühimmatı,

200'lü biksi mayonu, 6 anti tank roketatar mühimmatı,

5 el bombası,

kara mayını,

6 roketatar sevk fişeği,

el telsizi,

el dürbünü,

dörtlü pil bloku,

panço, mat ve uyku tulumu, yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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