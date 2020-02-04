Hakkari'de polis ailelerinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de polis ailelerinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Hakkari'de polis ailelerinden sokak hayvanlarına mama desteği

6 saat önce

Hakkari'de polis ailelerinin katkılarıyla alınan mamalar, sokak hayvanlarının yaşadığı alanlara bırakıldı.

Hakkari'de polis ailelerinden sokak hayvanlarına mama desteği, System.String[]

Hakkari'de polis ailelerinin katkılarıyla alınan mamalar, sokak hayvanlarının yaşadığı alanlara bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, emniyet hizmetlerinin yanı sıra sokak hayvanlarına yönelik yardım çalışmalarının da yürütüldüğü belirtildi.

Kış aylarının soğuk ve yağışlı geçtiği kentte duyarlı polis eşleri ve aileleri tarafından toplanan yardımlarla alınan mamaların Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince hayvanlara ulaştırıldığı kaydedilen bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Polis Evi Hizmet Binamıza gelerek konaklamaya başlayan sevimli dostumuza da kulübesi hediye edilmiştir. Onların yaşamlarına katkı sağlamamız, yaşam haklarına saygı duymamız, uyum içinde yaşamamız gerektiğinin, onlara karşı sorumluluklarımızın farkındayız."

Hakkari, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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