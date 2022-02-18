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Hakkari'de polis ekipleri öğrencilere "okul geçidi görevlileri eğitimi" verdi - Son Dakika

Hakkari'de polis ekipleri öğrencilere "okul geçidi görevlileri eğitimi" verdi

18.02.2022 09:32
Hakkari'de polis ekipleri öğrencilere "okul geçidi görevlileri eğitimi" verdi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilere yönelik "okul geçidi görevlileri eğitimi" verildi, okuma etkinliği düzenlendi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilere yönelik "okul geçidi görevlileri eğitimi" verildi, okuma etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Selahattin ve Cumhuriyet İlk ve Ortaokullarında öğrencilere "okul geçidi görevlileri eğitimi" verdi.

Öğrenciler öğrendiklerini, ekipler eşliğinde caddede uyguladı.

Bağışlı Köyü Mehmetçik İlkokulunu ziyaret eden polis ekipleri, düzenledikleri etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi, onlarla kitap okudu.

Ekipler, öğrencilerin sorularını da yanıtlayarak onlara çeşitli hediyeler verdi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Polis, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de polis ekipleri öğrencilere 'okul geçidi görevlileri eğitimi' verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de polis ekipleri öğrencilere "okul geçidi görevlileri eğitimi" verdi - Son Dakika
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