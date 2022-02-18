Hakkari'de polis ekipleri öğrencilere "okul geçidi görevlileri eğitimi" verdi - Son Dakika

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilere yönelik "okul geçidi görevlileri eğitimi" verildi, okuma etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Selahattin ve Cumhuriyet İlk ve Ortaokullarında öğrencilere "okul geçidi görevlileri eğitimi" verdi.

Öğrenciler öğrendiklerini, ekipler eşliğinde caddede uyguladı.

Bağışlı Köyü Mehmetçik İlkokulunu ziyaret eden polis ekipleri, düzenledikleri etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi, onlarla kitap okudu.

Ekipler, öğrencilerin sorularını da yanıtlayarak onlara çeşitli hediyeler verdi.