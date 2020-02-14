Hakkari'de polis ekipleri öğrencilere trafik kurallarını anlattı - Son Dakika

Hakkari'de polis ekipleri, öğrencileri trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Mustafa Kemal Paşa Anaokulu'nu ziyaret eden Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere karşıdan karşıya geçişlerde yaya önceliği konusunda bilgiler aktardı.

Çocuklara trafik güvenliği bilincinin kazandırılmasının hedeflendiği programda, minik öğrencilere yapboz, boyama kitabı, trafik dedektif kartı ve trafik düdüğü hediye edildi.