Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Polis, Evlere Konuk Oldu

Hakkari'de Polis, Evlere Konuk Oldu

1 saat önce

Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kentteki bazı evleri ziyaret etti.

Hakkari'de Polis, Evlere Konuk Oldu, System.String[]
Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kentteki bazı evleri ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce polis halk ilişkilerinin geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.


İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Gürcan Görgülü ve polislerle vatandaşların evlerine konuk oldu.


Vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Dilberoğlu, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.


Ziyaretten duydukları memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, polislere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:10 Kaynak: AA

Polis, Hakkari, Güncel
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