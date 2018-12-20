Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Polis, Öğrencileri Sevindirdi

Hakkari'de Polis, Öğrencileri Sevindirdi

55 dakika önce

Hakkari'de bir köy okulundaki öğrencilere giyim, ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Hakkari'de Polis, Öğrencileri Sevindirdi, System.String[]
Hakkari'de bir köy okulundaki öğrencilere giyim, ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yararına yönelik ve eğitime destek amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kente 7 kilometre mesafedeki Bay Köyü İlkokulunu ziyaret eden ekipler, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Okuldaki tüm öğrencilere kırtasiye ile giysi ve kışlık ayakkabı dağıtan polisler daha sonra okulun bahçesinde öğrencilerle kar topu oynadı.

Öğrenciler, ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ekiplere, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:06 Kaynak: AA

Polis, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızı İle Damadına Yük Olmamak İçin Parkta Yatan Yaşlı Adama Polis Sahip Çıktı Galler'de Kadın Avukat ve Polis Amiri, Sorgu Odasında Cinsel İlişki Sırasında Yakalandı

Cezaevindeyken Başkanın Oğlu Yardım Etmeyince İlçe Başkanlığını Kurşunladı Parkta Kalan Adamı, Kızı ve Damadı Eve Götürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:01:33. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Polis, Öğrencileri Sevindirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]