Hakkari'de Polis, Öğrencileri Sevindirdi
55 dakika önce
Hakkari'de bir köy okulundaki öğrencilere giyim, ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı.
Hakkari'de bir köy okulundaki öğrencilere giyim, ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yararına yönelik ve eğitime destek amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, kente 7 kilometre mesafedeki Bay Köyü İlkokulunu ziyaret eden ekipler, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Okuldaki tüm öğrencilere kırtasiye ile giysi ve kışlık ayakkabı dağıtan polisler daha sonra okulun bahçesinde öğrencilerle kar topu oynadı.
Öğrenciler, ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Ekiplere, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:06 Kaynak: AA
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