Hakkari'de polise koronavirüs eğitimi - Son Dakika
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Hakkari'de polise koronavirüs eğitimi

6 saat önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu eğitim semineri verildi.

Hakkari'de polise koronavirüs eğitimi, System.String[]

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu eğitim semineri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklaya göre, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde İl Sağlık Müdürlüğü personeli Dr. Gamze Derelioğlu, polislere söz konusu salgın, belirtileri, bulaşma yolları ve bu hastalıktan korunmanın yolları ile ilgili bilgi verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce de polis, halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar da devam ediyor.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğince gönderilen akülü tekerlekli sandalye, 6 Mart'ta TDP ekiplerince bedensel engelli Şükrü Erol'a teslim edildi.

Erol ailesi, desteklerinden dolayı derneğe ve polislere teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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