Hakkari'de Polisler Kadınlara Karanfil Dağıttı
10 dakika önce
Hakkari Emniyet Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Bulvar Caddesinde kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
Kadınlar da polis ekiplerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:16 Kaynak: AA
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