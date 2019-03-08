Hakkari'de Polisler Kadınlara Karanfil Dağıttı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Bulvar Caddesinde kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.



Kadınlar da polis ekiplerine teşekkür etti.

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