Hakkari'de polisler miniklere hediye dağıttı - Son Dakika

Emniyet müdür yardımcıları da başarılı olmaları için öğrencilere öğütler verdi.

Çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür eden Gür, etkinliğin çocukları sevindirdiğini kaydetti.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, polis ekiplerinin güvenlik hizmetlerinin yanı sıra üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de eğitimden spora birçok alanda, özellikle genç nesillere farkındalık oluşturduğunu söyledi.

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