Hakkari'de polisler Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu - Son Dakika
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Hakkari'de polisler Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu

06.04.2022 14:25
Hakkari'de polisler Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu

Hakkari'de polisler, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Hakkari'de polisler, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, polisler, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Kurumun bahçesinde bekleyen kan alma aracına gelen çok sayıda polis, kök hücre ve kan bağışı yaptı.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar'ın eşi Gökşen Pınar da kampanyaya destek verdi.

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Kök Hücre, Kızılay, Hakkari, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de polisler Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu - Son Dakika


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