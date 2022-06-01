Hakkari'de polisler yaptıkları etkinliklerle öğrencileri sevindirdi - Son Dakika
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Hakkari'de polisler yaptıkları etkinliklerle öğrencileri sevindirdi

01.06.2022 22:27
Hakkari'de polisler yaptıkları etkinliklerle öğrencileri sevindirdi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şemdinli ilçesindeki Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi, bir öğrencinin doğum gününü kutladı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şemdinli ilçesindeki Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi, bir öğrencinin doğum gününü kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, polis ekipleri, kent genelinde okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Ziyaretlerinde yaptıkları etkinliklerle öğrencilerin yüzünü güldüren ekipler, bu kapsamda ilçe merkezindeki okulu ziyaret ederek, sınıfları gezdi.

Bir öğrencinin doğum gününü kutlayan ekipler, kitap okuma etkinliği yaptığı öğrencilerle yakından ilgilendi, onlara kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Hakkari, Doğum, Güncel, Son Dakika

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