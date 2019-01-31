Hakkari'de Polisten Kış Lastiği Takan Sürücülere Teşekkür
1 saat önce
Hakkari polisi, kış lastiği uygulaması yaptı.
Hakkari
polisi, kış lastiği uygulaması yaptı. Kurala uymayan sürücülere para cezası kesen ekipler, kış lastiği takan sürücülere ise teşekkür etti.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü
Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır kış şartlarının yaşandığı kentte, kış lastiği uygulaması yaptı. Medeni Sancar Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturan ekipler, yolda geçen araçları tek tek durdurarak, kontrol etti. Ekipler kış lastiği takan sürücülere teşekkür ederken, kurala uymayan sürücülere ise idari para cezası kesti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:41 Kaynak: DHA
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