Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Polisten Kış Lastiği Takan Sürücülere Teşekkür

Hakkari'de Polisten Kış Lastiği Takan Sürücülere Teşekkür

1 saat önce

Hakkari polisi, kış lastiği uygulaması yaptı.

Hakkari polisi, kış lastiği uygulaması yaptı. Kurala uymayan sürücülere para cezası kesen ekipler, kış lastiği takan sürücülere ise teşekkür etti.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır kış şartlarının yaşandığı kentte, kış lastiği uygulaması yaptı. Medeni Sancar Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturan ekipler, yolda geçen araçları tek tek durdurarak, kontrol etti. Ekipler kış lastiği takan sürücülere teşekkür ederken, kurala uymayan sürücülere ise idari para cezası kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:41 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
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