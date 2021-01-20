Hakkari'de poşet ve tepsiyle kayak keyfi - Son Dakika

Hakkari'de poşet ve tepsiyle kayak keyfi

20.01.2021 14:18

- Hakkari'de poşet ve tepsiyle kayak keyfi Hakkari'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen mahalle yolunu kayak pistine çeviren kadın, erkek ve çocuklar çelik ve naylon tepsiyle doyasıya kaydı.

- Hakkari'de poşet ve tepsiyle kayak keyfi

HAKKARİ - Hakkari'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen mahalle yolunu kayak pistine çeviren kadın, erkek ve çocuklar çelik ve naylon tepsiyle doyasıya kaydı.

Hakkari genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Dağgöl Mahallesi sakinleri ise bunu fırsata çevirdi. Pandemiden dolayı saat 21.00'da uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen gece yarısı ellerine tepsi, poşet alan genç, kadın ve çocuklar, mahalle yolunu kayak pistine çevirdi.

Yasağa rağmen dışarı çıktıklarını ifade eden çocuklar, karın çok olmasını fırsat bilerek arkadaşlarıyla temin ettiği poşet, çelik ve naylon tepsiler üzerinde kayma keyfi yaşadıklarını söylediler.

Mahalle sakinlerinden Hira Kurt da, pandemi nedeniyle okullarının tatil olduğunu ve kar yağışının istenilen seviyeye gelmesiyle kardeşleri ve arkadaşlarıyla sokağa çıktıklarını belirterek, kızakları olmadığı için de tepsi ve naylon üzerinde kaydıklarını söyledi.

Arkadaşlarıyla kar yağışını fırsata çeviren Uğur Temel isimli genç, kentte karın yeterince yağdığını ve bu anın tadını çıkarmak için kaymaya geldiklerini söyledi. Temel, "Hakkari'ye kar geç yağdı. Geçen yıl aralık ayında yağmıştı. Fakat bu yıl ocak ayının ortalarında yağdı. Bizlerde beklenen kar yağışıyla birlikte sokağa çıktık. Mahalle yolunu kayak pistine çevirdik. Yağan karı gören mahalle sakinleri de yasağa rağmen ellerine aldıkları poşet, çelik ve naylon tepsilerle sokağa fırladı. Şu an herkes doyasıya eğleniyor" diye konuştu.

Hakkari'de poşet ve tepsiyle kayak keyfi
Hakkari'de poşet ve tepsiyle kayak keyfi
Hakkari'de poşet ve tepsiyle kayak keyfi
Hakkari'de poşet ve tepsiyle kayak keyfi

Hakkari, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari'de poşet ve tepsiyle kayak keyfi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taburcu olan Omar takım arkadaşlarıyla buluştu, Terim duygulandı Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt: Parti kurmak serbesttir, isteyen arkadaşlar parti kurarlar Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu Cinsel istismarda bulunduğu kız çocuğunun ailesine tazminat davası açtı Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu
Joe Biden'ın yemin törenine gittiği konvoy ABD'de gündem oldu Joe Biden'ın yemin törenine gittiği konvoy ABD'de gündem oldu         
14:38
Altından bile değerli 7 bin yıllık ata tohumları, Bodrum'da başak verecek Altından bile değerli 7 bin yıllık ata tohumları, Bodrum'da başak verecek         
14:18
Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
14:10
Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa şirketlerinin piyasa değeri         
13:53
Eski karısının boğazını keserek öldüren katilin ifadesi pes dedirtti: Can çekişmesin diye birkaç kez daha bıçakladım Eski karısının boğazını keserek öldüren katilin ifadesi pes dedirtti: Can çekişmesin diye birkaç kez daha bıçakladım         
13:35
Transfer yasağını kaldıran kaldıran Ankaragücü, Beşiktaşlı Lens ile görüşüyor Transfer yasağını kaldıran kaldıran Ankaragücü, Beşiktaşlı Lens ile görüşüyor         
13:29
Alevlere teslim olan binadan 3 kişi çıkarıldı Alevlere teslim olan binadan 3 kişi çıkarıldı         
12:24
Merve Boluğur, klip için yakışıklı erkek arayışına girdi Merve Boluğur, klip için yakışıklı erkek arayışına girdi         
12:17
Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı         
11:41
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı         
11:15
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 14:46:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de poşet ve tepsiyle kayak keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei