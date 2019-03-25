Hakkari'de Proje Eğitimi

Hakkari'de kamu personeline yönelik proje eğitimi verildi.

Hakkari'de kamu personeline yönelik proje eğitimi verildi.



İl Proje Koordinasyon Merkezi ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle Rehberlik Araştırma Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde DAKA uzmanı Yunus Yetiş katılımcılara projelerle ilgili bilgi aktardı.



15 farklı kurumdan 22 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde katılımcıların proje hazırlama becerisi kazanmaları amaçlanıyor.



İl Proje Koordinasyon Merkez Müdürü Murat Koca, yaptığı açıklamada, geliştirilen tüm projelerin koordinasyonunu sağlamaya çalıştıklarını söyledi.



Proje fikri olan girişimcilere her türlü desteği sağladıklarını anlatan Koca, eğitimlerin 5 gün süreceğini kaydetti.

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