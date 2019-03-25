Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Proje Eğitimi

Hakkari'de Proje Eğitimi

33 dakika önce

Hakkari'de kamu personeline yönelik proje eğitimi verildi.

Hakkari'de Proje Eğitimi, System.String[]
Hakkari'de kamu personeline yönelik proje eğitimi verildi.

İl Proje Koordinasyon Merkezi ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle Rehberlik Araştırma Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde DAKA uzmanı Yunus Yetiş katılımcılara projelerle ilgili bilgi aktardı.

15 farklı kurumdan 22 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde katılımcıların proje hazırlama becerisi kazanmaları amaçlanıyor.

İl Proje Koordinasyon Merkez Müdürü Murat Koca, yaptığı açıklamada, geliştirilen tüm projelerin koordinasyonunu sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Proje fikri olan girişimcilere her türlü desteği sağladıklarını anlatan Koca, eğitimlerin 5 gün süreceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:33 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:06:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Proje Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]