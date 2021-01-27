"Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

"Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı

27.01.2021 17:15

Hakkari'de "Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari'de "Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yapılan toplantıya başkanlık eden Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, her kentin afetlere karşı bir planlamasının olması gerektiğini söyledi.

Toplantıda afet öncesi ve sonrası hazırlıkları içeren bütüncül bir çalışma yapılmasının planlandığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçlerde ortaya çıkabilecek çeşitli afetlere hazırlık anlamında hem kurumsal hem de yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili hazırlıkların planlama süreçlerinin oluşturulması ve hazırlanması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de İl Afet Risk Azaltma Planı'dır. Yaşanan afet esnasında bütün kamu kuruluşlara sivil toplum örgütlerine, özel sektöre ve vatandaşlara ihtiyaç duyuluyor. Afet öncesi yapılacakları planlı yapmak, uygulamaya koymak gerekiyor. Bir afet durumunda herkesin hazır olması, ne yapacağını bilmesi gereklidir. Bu nedenle hazırlayacağımız plan, afet öncesi ve sonrası için hazırlıkları içeren bütüncül bir plan olacak."

Toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı.

Risk Azaltma Planı bilgilendirme toplantısı yapıldı
Risk Azaltma Planı bilgilendirme toplantısı yapıldı
Risk Azaltma Planı bilgilendirme toplantısı yapıldı
Risk Azaltma Planı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Emre Kılıç, Hakkari, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Risk Azaltma Planı' bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya TürkAkım üzerinden Avrupa'ya gaz arzını artırmayı planlıyor Mesut Özil'e imza töreninde Arda Turan soruldu: Çok yetenekli bir kardeşimiz Altının kilogramı 436 bin 500 liraya geriledi MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder İzmir'in göbeğindeki mahalle, yıllardır doğal gaz bekliyor Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı
Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza töreninde BeIN Sports'u akredite etmedi Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza töreninde BeIN Sports'u akredite etmedi         
17:36
Joe Biden'dan Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı Joe Biden'dan Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı         
17:21
Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı         
17:13
Türkiye, 2020'de 285 milyon çift ayakkabı ihraç etti Türkiye, 2020'de 285 milyon çift ayakkabı ihraç etti         
16:58
Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak         
16:42
Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti         
16:01
Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti         
15:32
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor         
14:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız         
14:08
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 17:44:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei