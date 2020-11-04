Hakkari'de robotik kodlama ve yazılım atölyesi açıldı - Son Dakika

Hakkari'de robotik kodlama ve yazılım atölyesi açıldı

04.11.2020 17:59
Hakkari'de robotik kodlama ve yazılım atölyesi açıldı, System.String[]

Hakkari Kızılay Şubesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan robotik kodlama ve yazılım atölyesi törenle açıldı.

Hakkari Kızılay Şubesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan robotik kodlama ve yazılım atölyesi törenle açıldı.

Halk Eğitimi Merkezindeki törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kızılay'ın sadece afet ve depremlerde yardım yapmadığını, eğitime de önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Afrika'dan Asya'ya kadar dünyanın her yerinde nerede afet, savaş, yangın ve sel varsa Kızılay'ın orada olduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Kızılay hem ülkemizin hem de İslam dünyasının yüz akı. Böyle bir atölyeyi Hakkari'ye kazandırdıkları için Kızılay Başkanına ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğüne de atölyeyi kente kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Birinci meselemiz eğitim diyoruz her zaman. Bunun herkesin meselesi olması lazım, sadece bizim değil. İşte Kızılay böyle bir şeyi dert etmiş kendine. Onları tebrik ediyoruz. Diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olur inşallah."

Akbıyık, daha sonra açılışını gerçekleştirdiği atölyedeki resim ve kilim kurslarını gezdi.

Törene Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Taşdemir, Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve KOSGEB Müdürü Cihat Gür katıldı.

Kızılay, Hakkari, Afrika, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de robotik kodlama ve yazılım atölyesi açıldı - Son Dakika


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