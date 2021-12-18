İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında;
18. 12. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesinde 1 şahsın evinde çok sayıda ruhsatsız av tüfeği bulundurduğu bilgisi üzerine yapılan arama sonucunda;
- 30 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Yüksekova İlçesinde 30 Adet Ruhsatsız Pompalı Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika