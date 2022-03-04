Sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü

04.03.2022 15:28

Hakkari'de sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü.

Hakkari'de sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü.

Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan Bor'un oturduğu toprak evin damında çökme yaşandı.

Olay esnasında evin farklı bölümünde bulunan 4 kişilik aile, geceyi komşularında geçirdi.

Bor, yaptığı açıklamada, toprak evde yaşadıklarını ve yağış nedeniyle evin damının bir bölümünün gece saatlerinde çöktüğünü söyledi.

Suyun evin içine girmesiyle durumu fark ettiklerini belirten Bor, "Tüm eşyamız sular altında kaldı. Hemen dama çıktım. Damımız hala su altındaydı. Sağ olsun komşular da yardıma gelince damdaki suyu tahliye ettik. Bulunduğum ev kiralık. Üç aydır da kiramı ödememişim. Kendim de işsizim. Biri engelli iki çocuğum var. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum." diye konuştu.

Eşi Saliha Bor da damdaki çökme nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü
Sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü
Sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü
Sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü
Sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü
Sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü

YORUMLAR
500
Yüksekova-Dağlıca karayolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatıldı Yüksekova-Dağlıca karayolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatıldı Okullarda deprem tatbikatı yapıldı Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Hakkari, Bağlar, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü - Son Dakika


Son Dakika
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:53:09. #1.13#
SON DAKİKA: Sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement