Hakkari'de sağanak taşkına yol açtı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bir köprü zarar gördü, ulaşım aksadı.
İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Şiddetli yağış sonucu Şemdinli- Derecik kara yolundaki Tütünlü köyü yakınından geçen derenin taşması nedeniyle köprü ve kara yolunda hasar oluştu.
Bir süre ulaşıma kapanan yol, karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden açıldı.
- Kaynak: AA
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