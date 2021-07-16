Üye Girişi
Hakkari'de sağlık ekiplerinin seferberliğiyle Kovid-19 aşısı olanların sayısı 5 kat arttı - Son Dakika

Hakkari'de sağlık ekiplerinin seferberliğiyle Kovid-19 aşısı olanların sayısı 5 kat arttı

16 Temmuz 2021 Cuma 11:15
Hakkari'de sağlık ekiplerinin seferberliğiyle Kovid-19 aşısı olanların sayısı 5 kat arttı, System.String[]

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre geçen ay Kovid-19 aşılama sayısının en düşük olduğu illerden Hakkari'de sağlık ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde, birinci doz aşı uygulananların sayısı 21 bin 936'dan 108 bin 51'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre geçen ay Kovid-19 aşılama sayısının en düşük olduğu illerden Hakkari'de sağlık ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde, birinci doz aşı uygulananların sayısı 21 bin 936'dan 108 bin 51'e yükseldi.

Vakaların azalması ve aşılama oranının artırılması için aşı seferberliğinin sürdürüldüğü kent genelinde, mobil ekiplerin sayısı 60'tan 70'e çıkarıldı, 8 çadırda ve şehrin girişinde "Aşı Uygulama Noktası" oluşturuldu.

Kovid-19 ile mücadelede ön safta yer alan sağlık ekipleri, çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. Sıcak hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen fedakarca çalışan ekipler, mahalle, köy, yaylalarda sağlık hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor.

Bazen kilometrelerce yürüyerek belirledikleri bölgelere gidip aşısını olmayan vatandaşlarla görüşen ekipler, yaptıkları bilgilendirme sonucu ikna ettikleri kişileri aşılıyor.

Bu özverili çalışmalar sayesinde kentte birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 21 bin 936'dan 108 bin 51'e yükseldi, toplam aşı sayısı da 132 bin 438 oldu.

"Hedefimiz mavi alana dönebilmek"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, kentte Kovid-19 salgınına karşı vatandaşlar, kurumlar, güvenlik güçleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla büyük mücadele verdiklerini söyledi.

Aşı konusunda ülke genelinde büyük gayret ve özveri olduğunu, Hakkari'de de aşılananların sayısını artırmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Akbıyık, "Geçtiğimiz aylarda Hakkari bu konuda son sıradaydı. Şu anda çok daha iyi durumdayız. Bu virüse karşı mücadelede aşının büyük önemi var. Hakkari'de de 7'den 70'e herkes bunun farkına varmış durumda. Aşı oranlarındaki artış, vatandaşlarımızın arzusunu, isteğini gösteriyor." dedi.

Valilik olarak bu çalışmalara destek verdiklerini anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Günlük 5 bini aşkın aşı yapıyoruz. Hakkari şartlarında iyi bir rakam. Çünkü Hakkari'nin yüzde 88'i dağlık ve uzak köylerimiz var. Sağlık ekiplerimiz büyük fedakarlıkla çalışıyor. Gece gündüz her alanda aşı yapmak için büyük çaba sarf ediyor. Hedefimiz mavi alana dönebilmek, yani vatandaşlarımızın yüzde 75'inden fazlasını aşılamak. Ancak o zaman tam manasıyla virüse karşı Hakkari olarak iyi bir tedbir aldığımızı göreceğiz. İl Sağlık Müdürümüz başta olmak üzere, doktorlarımız, sağlık memurlarımız hepsi yaylalarda, tarlalarda, toplumun içerisinde, düğünlerde, her yerde büyük gayret sarf ediyor. Vatandaşların ikna edilmesi konusunda polis, jandarma, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar hepsinin desteği var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Bay köyü yaylasına gelen mobil ekipten hemşire Sevim Özatak da salgının başlangıcından bu yana köy, mezra, yayla ve mahallelerde çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu işi gece gündüz demeden gönülden yaptıklarını dile getiren Özatak, "Bazen büyük zorluklar da çekiyoruz. Ama sırf halkımız aşılansın diye buralara kadar çıktık, geldik. Sınıra gittiğimiz noktalarda ve uzak köylerde aşı talebi fazla olunca gece saat 01.00'e kadar çalıştığımız vakitler oluyor. Biz de halkımıza destek olmak amacıyla bunu isteyerek yapıyoruz. Tabloda kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz için mutluyuz. Çünkü hakikaten bunun için çok emek verdik." dedi.

Hakkari'de sağlık ekiplerinin seferberliğiyle Kovid-19 aşısı olanların sayısı 5 kat arttı
Hakkari'de sağlık ekiplerinin seferberliğiyle Kovid-19 aşısı olanların sayısı 5 kat arttı
Hakkari'de sağlık ekiplerinin seferberliğiyle Kovid-19 aşısı olanların sayısı 5 kat arttı
Hakkari'de sağlık ekiplerinin seferberliğiyle Kovid-19 aşısı olanların sayısı 5 kat arttı
Hakkari'de sağlık ekiplerinin seferberliğiyle Kovid-19 aşısı olanların sayısı 5 kat arttı

COVIRAN Bereket, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de sağlık ekiplerinin seferberliğiyle Kovid-19 aşısı olanların sayısı 5 kat arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok 12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi 11:58 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor 11:28 Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor 11:24 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı 11:18 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu 11:11 Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu
Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi 10:52 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu 09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu

Son Dakika Haberleri
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım         
12:18
AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır         
12:08
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu         
11:25
Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü         
11:22
10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı         
11:16
Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş         
11:05
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı         
09:41
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 12:29:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de sağlık ekiplerinin seferberliğiyle Kovid-19 aşısı olanların sayısı 5 kat arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement