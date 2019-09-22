Hakkari'de 'Sağlık için beraber yürüyelim' etkinliği

Hakkari'de, 'Avrupa Hareket Haftası' kapsamında 'Sağlık için birlikte yürüyelim' etkinliği düzenlendi.



Türkiye Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu tarafından 'Sağlık için birlikte yürüyelim' sloganıyla 81 ilde düzenlenen yürüyüş, Hakkari'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşti. Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve değişik kategorilerde sportif faaliyetler gösteren sporcular ve antrenörlerinin katıldığı yürüyüş, Gençlik Merkezi önünde başlayıp, yürüyüş halinde çevreyolundan Valililik binası önüne yapılan yürüyüşle son buldu.



Yürüyüş sporcularla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - HAKKARİ