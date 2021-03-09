Sağlık yatırımlarıyla çevre illere bağımlılık azaldı - Son Dakika

Sağlık yatırımlarıyla çevre illere bağımlılık azaldı

09.03.2021 11:03

Son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığı Hakkari, sağlık alanında hayata geçirilen projeler ve alınan son teknolojik cihazlarla birçok alanda dışa bağımlılıktan kurtuldu.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığı Hakkari, sağlık alanında hayata geçirilen projeler ve alınan son teknolojik cihazlarla birçok alanda dışa bağımlılıktan kurtuldu.

Türkiye'de her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 15-21 Şubat ile 27 Şubat-5 Mart döneminde birinci, 20-26 Şubat döneminde ise ikinci olan kentte, 2008 yılında kurulan devlet hastanesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmasında büyük bir eksikliği giderdi.

172 yatak kapasitesi, 71'i doktor 730 personeliyle kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık bin hastaya hizmet verilen hastanede, son teknolojik tıbbi cihazlar sayesinde kent tarihinde "ilk" olarak değerlendirilen birçok ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.

Alanında uzman doktorların sayısının artırıldığı, sağlık kuruluşlarının yeni cihazlarla donatıldığı, ambulans hizmetlerinin geliştirildiği kentte, insanların yüksek standartlarda sağlık hizmeti almasına imkan sağlandı.

Geçen ay anjiyografi, kardiyovasküler cerrahi ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin de hizmete alındığı Hakkari'de, yapılan yatırımlar sayesinde çevre illere sevk edilen hasta sayısında büyük oranda düşüş oldu.

"Hastaların Van'a gitmesi 3 saati buluyordu"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok alanda milyonlarca liralık yatırımın hayata geçirildiği kentin, en verimli dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Kültürden sanata, spordan eğitime birçok alanda önemli hizmetlerin kente kazandırıldığını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Sağlık alanında da ciddi yatırımlar söz konusu. Hastanemizde kalp merkezinin açılması çok önemli. Bu sayede birçok ameliyat artık yapılabiliyor. Yoğun bakımlarımızı artırdık. Solunum cihazlarından tutun diğer araç gereçler ile doktor sayısı artırıldı. Artık Hakkari Devlet Hastanesi 3. basamak hastane olma yolunda hızla ilerliyor. Burada kalp merkezimiz açılmadan önce kalp krizi ve diğer durumlarda vatandaşlarımızı Van'a gönderiyorduk ve bu süre 2-3 saati buluyordu. Anjiyo ünitesinin açılması bu açıdan hayati önem taşıyor. İnsanlara yerinde müdahale edebiliyoruz."

Akbıyık, Sağlık Bakanlığınca kente verilen önem sayesinde tespit edilen eksikliklerin tek tek giderildiğini, ambulans sayılarının artırıldığını aktardı.

"Kalp krizi geçirenlere müdahale edebiliyoruz"

Hastane Başhekimi Dr. Hüseyin Kara da yatırımlar ve alınan cihazlar sayesinde daha önce kentte yapılmayan birçok ameliyatı yapmaya başladıklarını ifade etti.

Uzman doktor ve yardımcı sağlık personeli sayılarının da yapılan atamalarla artırıldığını belirten Kara, şöyle konuştu:

"Yeni açılan anjiyo ünitesinde 100'e yakın hastaya anjiyo yaptık. Çok başarılı ameliyatlar gerçekleştirdik. Bu sayede sevk sayılarımız önemli oranda azaldı. Kalp krizi geçiren hastalara gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Erişkin yoğun bakımda da hastalarımızı takip ediyoruz. Erişkin yoğun bakım kapasitemizi artırdık. Yeni doğan bakım ünitesini hizmete açtık. Hastanemize günlük başvuru sayısı ortalama bin civarında. Şemdinli, Derecik, Yüksekova ve Çukurca ilçelerimizden, bazen Van'dan gelen hastalarımız oluyor."

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre Hakkari'de Kovid-19 vaka yoğunluğunun iyi düzeyde olduğunu da vurgulayan Kara, bunun bir rehavete yol açmamasını, insanların belirlenen kurallara uymaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlardan Nihat Diri, hastanedeki sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, "Anjiyo ünitesinin açılması çok iyi oldu. Daha önce anjiyo için Van'a gidiyorduk. Şimdi burada da yapılıyor. İnşallah daha çok ünite açılır. Kent sakinleri olarak her türlü sağlık hizmetinden yararlanıyoruz." dedi.

Sağlık yatırımlarıyla çevre illere bağımlılık azaldı
Sağlık yatırımlarıyla çevre illere bağımlılık azaldı
Sağlık yatırımlarıyla çevre illere bağımlılık azaldı
Sağlık yatırımlarıyla çevre illere bağımlılık azaldı

Devlet Hastanesi, Hakkari, Kalp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık yatırımlarıyla çevre illere bağımlılık azaldı - Son Dakika


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