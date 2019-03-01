Hakkari'de "Sahne Sırası Sende" Yarışması

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezince "sahne sırası sende" yarışması düzenlendi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezince "sahne sırası sende" yarışması düzenlendi.



Hakkari Spor Salonunda düzenlenen ses yarışmasına il ve ilçelerden 30 kişi katıldı.



Dört kategoride düzenlenen yarışmada, katılımcılar hünerlerini sergiledi.



Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, yaptığı açıklamada, yarışmada dereceye girenlerin Van'da düzenlenecek bölge final yarışmasına katılacağını belirtti.

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