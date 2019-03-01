Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Sahne Sırası Sende" Yarışması

Hakkari'de "Sahne Sırası Sende" Yarışması

41 dakika önce

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezince "sahne sırası sende" yarışması düzenlendi.

Hakkari'de
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezince "sahne sırası sende" yarışması düzenlendi.

Hakkari Spor Salonunda düzenlenen ses yarışmasına il ve ilçelerden 30 kişi katıldı.

Dört kategoride düzenlenen yarışmada, katılımcılar hünerlerini sergiledi.

Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, yaptığı açıklamada, yarışmada dereceye girenlerin Van'da düzenlenecek bölge final yarışmasına katılacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:03 Kaynak: AA

Hakkari, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!

Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:44:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Sahne Sırası Sende" Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]