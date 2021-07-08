İlimiz Merkez ve Yüksekova İlçesinde Yapılan Çalışmalarda 48.100 Dolar Sahte Para Ele Geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "TCK 197. Madde" kapsamında parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda;

07. 07. 2021 günü Yüksekova İlçesi Cengiz Topel Caddesinde yaya olarak durdurulan bir şahsın üst aramasında 497 adet 50 dolarlık banknotlar halinde toplam 24. 850 dolar sahte para ele geçirilmiştir. Şahsın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda birlikte hareket ettiği 2 şahıs yakalanmıştır.

Yapılan tahkikat neticesinde bahse konu şahsın İlimiz Merkez Karşıyaka Mahallesinde bulunan ikametinde çatı katına gizlenmiş vaziyette 465 adet 50 dolarlık banknotlar halinde toplam 23. 250 dolar sahte para ele geçirilmiştir.

Olay ile ilgili toplamda 48. 100 dolar sahte para ele geçirilmiş olup; 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği