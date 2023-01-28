Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diş hekimliği unvanı olmayan A.Z.S. ve F.A.,'nın ruhsatsız diş kliniği işlettiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, yapılan araştırmanın ardından düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Klinikte yapılan aramada tıbbi işlemlerde kullanılan 1906 araç ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'de sahte diş hekimi 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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