Hakkari'de sahte diş hekimi 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Hakkari'de sahte diş hekimi 2 kişi gözaltına alındı

28.01.2023 14:25
Hakkari'de sahte diş hekimi 2 kişi gözaltına alındı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde diş hekimliği unvanı olmadan ruhsatsız diş kliniği açıp işlettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde diş hekimliği unvanı olmadan ruhsatsız diş kliniği açıp işlettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diş hekimliği unvanı olmayan A.Z.S. ve F.A.,'nın ruhsatsız diş kliniği işlettiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, yapılan araştırmanın ardından düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Klinikte yapılan aramada tıbbi işlemlerde kullanılan 1906 araç ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de sahte diş hekimi 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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