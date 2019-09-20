Hakkari'de sancak devir teslim töreni

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında Sancak Devir Teslim Töreni yapıldı.



Başyurt Kışlası'nda gerçekleşen törene Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoılu, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.



Tören, Vali İdris Akbıyık'ın askerleri selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı görevinden Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Muammer Alper ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına yeni atanan Piyade Komando Albay Hasan Paçalı'nın öz geçmişleri okundu. Daha sonra Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper görevini yeni atanan Piyade Komando Albay Hasan Paçalı'ya devretti. Gerçekleşen Sancak Devir Teslim Töreni'nin ardından görevi devralan Piyade Komando Albay Hasan Paçalı tarafından Tuğgeneral Muammer Alper'e Komutanlık Forsu verildi.



Sancak defterinin onaylanması sonrası görevi teslim eden Tuğgeneral Muammer Alper'e Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş tarafından hizmet şilti verildi. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın konuşmasının ardından Vali İdris Akbıyık, askeri birlikleri selamladı. Komando andı ve askeri birliklerinin geçiş töreninden sonra tören verilen kokteyl ile sona erdi. - HAKKARİ