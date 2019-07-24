Son Dakika Haberleri: Hakkari'de şantiyeye saldırı: 1 yaralı
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Hakkari'de şantiyeye saldırı: 1 yaralı

50 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir şantiyeye gelen kişiler, şantiye bekçisini silahla yaralayıp üç iş makinesi ve şantiyenin bir bölümünü ateşe verdi.

Hakkari'de şantiyeye saldırı: 1 yaralı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir şantiyeye gelen kişiler, şantiye bekçisini silahla yaralayıp üç iş makinesi ve şantiyenin bir bölümünü ateşe verdi.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Beşbulak köyündeki şantiyeye gelen kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler, şantiye bekçisini ellerini bağlayıp etkisiz hale getirdi.
Ardından buradaki üç iş makinesi ve şantiyenin bir bölümünü ateşe veren saldırganlar, bekçiyi silahla vurarak olay yerinden kaçtı.
Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine giden köy sakinleri, yaralı bekçiyi Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.
Buradaki müdahalenin ardından Van'daki bir hastaneye sevk edilen bekçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Köylülerce söndürülen yangında ise iş makineleri ve şantiyede hasar oluştu.
Güvenlik güçlerinin inceleme yaptığı şantiyedeki saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.
Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:20 Kaynak: AA
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