Hakkari'de, sarıkamış şehitleri için yürüyüş - Son Dakika
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Hakkari'de, sarıkamış şehitleri için yürüyüş

6 saat önce

Hakkari'de, Sarıkamış şehitleri için yürüyüşKars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda 105 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Hakkari'nin Şivekör Tepesi'nde düzenlenen yürüyüşlerle anıldı.

Hakkari'de, Sarıkamış şehitleri için yürüyüş

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda 105 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Hakkari'nin Şivekör Tepesi'nde düzenlenen yürüyüşlerle anıldı.

Hakkari merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunan Şivekör Tepesi'nde düzenlenen yürüyüşe; Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler, polisler ve Hakkarililer katıldı. Sarıkamış şehitlerini anmak için 2 bin 800 rakımlı tepeden başlayan ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu 3 kilometrelik yolda devam eden yürüyüş, kar yağışı ve soğuğa rağmen tamamlandı. Kayak merkezinde son bulan yürüyüşe katılanlar, ellerinde dev Türk bayrağı taşıdı. Şehitler için dualar okundu.

Hakkari Valisi Akbıyık, Sarıkamış şehitlerinin yaşadığı zorlukları anlatarak, Bugün 105 yıl önce bu toprakları vatan yapmak için gözlerini kırpmadan şehit olan Sarıkamış'taki askerlerimizi bir daha anmak, onların kahramanlıklarını, yiğitliklerini bir daha hissetmek için biz de Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Dağı'nda yürüdük. Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi bu yiğitliği, bu kahramanlığı yaşamak ve yaşatmak için burada toplandık. Bu topraklarda yaşayan Edirne'den Kars'a insanlarımızın hepsi kahraman. Bu topraklar kutsal topraklar. Sadece Hakkari'de 3 bin 250 şehidimiz var. Bunun 750'i Hakkarili. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum dedi.

Merga Bütan Kayak Merkezi'nde son bulan yürüyüşte; polis, asker ve sporcular ellerindeki dev Türk bayraklarıyla meşaleler yakıp, kayak gösterisi yaptı.

Hakkari'de, sarıkamış şehitleri için yürüyüş

Allahuekber Dağları, Sarıkamış, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:00 Kaynak: DHA
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