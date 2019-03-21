Hakkâri'de 'Satranç İl Birinciliği' Müsabakası
45 dakika önce
Hakkari'de düzenlenen 'satranç il birinciliği' müsabakası renkli görüntülere sahne oldu.
Hakkari
'de düzenlenen 'satranç il birinciliği' müsabakası renkli görüntülere sahne oldu.
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakaya, 18 değişik okuldan 100 öğrenci katıldı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilerin ödülleri Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ramazan Özdemir
tarafından verildi.
Müsabakada gençler ve kızlar kategorilerinde birinciliği elde eden Yüksekova
İsmet Alkan Anadolu Lisesinin, grup yarışmalarında Hakkari'ye temsil edeceği belirtildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:40 Kaynak: İHA
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