Son Dakika Haberleri: Hakkari'de satranç turnuvası
Son Dakika Güncel Hakkari'de satranç turnuvası - Son Dakika

Hakkari'de satranç turnuvası

6 saat önce

Türkiye Satranç Federasyonu Hakkari İl Temsilciliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle satranç turnuvası düzenlendi.

Hakkari'de satranç turnuvası, System.String[]

Türkiye Satranç Federasyonu Hakkari İl Temsilciliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle satranç turnuvası düzenlendi.


Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonunda yapılan turnuvaya, kentte görev yapan öğretmenlerle Hakkari Üniversitesi öğretim görevlileri katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Mustafa Özdemir ve il hakemleri, katılımcıların 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak turnuvayı başlattılar.


Oldukça çekişmeli geçen turnuva sonucunda 23 Nisan İlk ve Ortaokulundan Abdullah Sever ve Ali Çıtak ile Şehit Olçok İlk ve Ortaokulundan Zahide Yoldaş dereceye girdiler. Dereceye giren öğretmenler madalyayla ödüllendirildi. - HAKKARİ

Hakkari Üniversitesi, Türkiye, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı
Ümraniyeli esnaftan ilginç kampanya: Onların Black Friday'ı varsa, bizim de hayırlı cumalarımız var İrlandalı Anne Esra Teymur Şimşek'in ilk kitabının lansmanı gerçekleşti Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 15:16:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de satranç turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]