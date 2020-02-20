Hakkari'de satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakkari'de satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika Spor

Hakkari'de satranç turnuvası düzenlendi

7 saat önce

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Hakkari İl Temsilciliği tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

Hakkari'de satranç turnuvası düzenlendi, System.String[]

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Hakkari İl Temsilciliği tarafından satranç turnuvası düzenlendi.


Türkiye Satranç Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Mustafa Özdemir ve il hakemleri gözetiminde yapılan ve onlarca gencin katıldığı turnuva oldukça çekişmeli geçti. 2020 okul sporları kapsamında gençler, yıldızlar ve küçükler kategorisinde yapılan kız ve erkekler il birinciliği müsabakasında dereceye giren takımların Türkiye turnuvasında Hakkari'yi temsil edeceği bildirildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve şube müdürlerinin verdiği ödüllerden sonra turnuva sona erdi. - HAKKARİ

Mustafa Özdemir, Türkiye, Hakkari, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
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