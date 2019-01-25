Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Seçim Güvenliği Toplantısı

Hakkari'de Seçim Güvenliği Toplantısı

2 saat önce

Hakkari'de, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili "seçim güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari'de Seçim Güvenliği Toplantısı, System.String[]
Hakkari'de, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili "seçim güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yerel seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla il genelinde alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Adalet Komisyonu Başkanı Semih Doğan, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhan Aydın, Seçim Kurulu Başkanı Emrullah Özer ile Seçim Kurulu Müdürü Muhammed Çağlar Demir katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:34 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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