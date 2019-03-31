Hakkari'de Seçimi Hdp'nin Adayı Cihan Kahraman Kazandı
1 saat önce
HAKKARİ'de resmi olmayan sonuçlara göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığına HDP'nin adayı Cihan Kahraman seçildi.
HAKKARİ'de resmi olmayan sonuçlara göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığına HDP
'nin adayı Cihan Kahraman seçildi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hakkari
'de en fazla oyu alan HDP'nin adayı Cihan Kahraman, belediye başkanı oldu.
CİHAN KAHRAMAN KİMDİR?
1977 yılında Hakkari'de dünyaya gelen Cihan Kahraman, ilk, orta ve lise öğrenimini Hakkari'de tamamladı. Hakkari Belediyesi'nde 15 yıl işçi, 3 yıl da DİSK Genel İş Hakkari Şube Başkanlığı yapan Kahraman, evli ve 4 çocuk babası. - Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: DHA
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