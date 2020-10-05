Şehir içi yollar sıcak asfaltla yenileniyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesince yürütülen "2020-2023 Değişim Dönüşüm" projesi kapsamında şehir merkezindeki yollar sıcak asfaltla yenileniyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Bulak Mahallesi Altay Caddesi'nde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğalgaz, katı atık tesisi, sanat sokağı, asfalt çalışmaları, içme ve atık su projeleri ile kenti daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şehir içi yolların yenilenmesinin de bu çalışmalardan biri olduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz 40 kilometre yol yapmaktı. Bir yılda şu ana kadar beton yollarla 15-20 kilometreyi bulduk. İnşallah ekim ayı sonunda bu sene programladığımız 12 kilometreyi bitireceğiz. Hakkarimiz her anlamada yolları, içme suyu, çevresi, doğal gazı ile daha nezih ve daha temiz, yaşanabilir bir hayata kavuşacaktır."

Akbıyık'a Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.