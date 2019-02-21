Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Şehit Ailelerine Ziyaret

Hakkari'de Şehit Ailelerine Ziyaret

1 saat önce

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit ailelerini ziyaret etti.

Hakkari'de Şehit Ailelerine Ziyaret, System.String[]
Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit ailelerini ziyaret etti.

Ekipler, kent merkezinde ikamet eden şehit güvenlik korucuları Sait Demir ve Şerif Keskin'in ailelerini ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, yetkililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:54 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
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