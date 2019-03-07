Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Şehit Ailelerine Ziyaret

Hakkari'de Şehit Ailelerine Ziyaret

51 dakika önce

Hakkari'de şehit güvenlik güçlerinin ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Hakkari'de Şehit Ailelerine Ziyaret, System.String[]
Hakkari'de şehit güvenlik güçlerinin ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, kent merkezinde şehit güvenlik korucusu Ramazan Kılıç ve şehit bekçi Nevzat Çiftçi'nin ailelerini ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyarette ailelere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Şehit yakınları ise ziyaretten dolayı yetkililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Belediyeler 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek

MHP'li Vekilden, Arınç'a Ağır Sözler: Sen ve Vatan Haini Hocan İçin Beka Sorunu Yok Brexit İçin Son 22 Gün
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:45:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Şehit Ailelerine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]