Hakkari'de Şehit Ailelerine Ziyaret

Hakkari'de şehit güvenlik güçlerinin ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Hakkari'de şehit güvenlik güçlerinin ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, kent merkezinde şehit güvenlik korucusu Ramazan Kılıç ve şehit bekçi Nevzat Çiftçi'nin ailelerini ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.



Ziyarette ailelere çeşitli hediyeler takdim edildi.



Şehit yakınları ise ziyaretten dolayı yetkililere teşekkür etti.

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