Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendi - Son Dakika

Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendi

IRAK'n Kuzeyi'ndeki Hakurk bölgesinde, PKK'lı teröristlerin daha önceden ararize yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) inifilak etmesis sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'ya uğurlandı.

IRAK'n Kuzeyi'ndeki Hakurk bölgesinde, PKK'lı teröristlerin daha önceden ararize yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) inifilak etmesis sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'ya uğurlandı. Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan şehit oldu. Cenazesi helikopterle Hakkari'ye getirilen şehit Durhan için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk , İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın , Cumhuriyet başsavcısı İsmet Çıbnar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür , asker ve polis katıldı. Koronavirüs nedeniyle törene sosyal mesafe kuralı uygulandı. Şehit Uzman Çavuş'un Durhan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan Şehit Durhan yapılan dualarla memleketine uğurlandı. Helikopterle Şehit Uzman Çavuş'un Durhan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan Şehit Durhan yapılan dualarla memleketine uğurlandı. Helikopterle Yüksekova Sehahattin Eyyubi Havilimanına götürülen Durhan, buradan da uçakla memleketi Manisa'ya uğurladı. Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı İzmir'in Foça ilçesinde görevli Muhammet Fatih Durhan'ın geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde olduğu belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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