Hakkari'de şehit asker için tören yapıldı - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik için tören düzenlendi.



Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.



Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde ambulansa konuldu.



Çelik'in cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderilmek üzere Van'a uğurlandı.



Törene, Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Ahmet Aşık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.