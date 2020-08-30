Hakkari'de şehit asker ve güvenlik korucuları için anıt yaptırıldı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamlığınca, Günyazı ve Şapatan bölgesinde farklı tarihlerde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 2 asker ile 5 güvenlik korucusunun anısına iki ayrı anıt yaptırıldı.

Günyazı ile Şapatan köylerinde yaptırılan ve şehit asker ile güvenlik korucularının isimlerinin yer aldığı anıtların açılışı için tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, dualar eşliğinde anıtın açılışı yapıldı.

Anıtların yanına 20 metre yükseklikteki direklere büyük Türk bayrakları asıldı.

Törene şehit yakınları, Kaymakam Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz ve Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı katıldı.