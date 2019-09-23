Son Dakika Haberleri: Hakkari'de şehit askerler için tören
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Hakkari'de şehit askerler için tören

20 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Hakkari'de şehit askerler için tören, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende Topçu Teğmen Fikret Dinçer ile Bakım Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehitlerin cenazeleri, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.


Dinçer'in naaşı memleketi Konya, Tantürk'ün naaşı da Kocaeli'ne uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Buradaki törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Törene, Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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