Son Dakika Haberleri: Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı son yolculuğuna uğurlandı
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Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Musalla Mezarlığı içindeki cemaat görüntüleri Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın naaşı Cenaze namazına katılanlar Cenaze namazının kılınması Şehit naaşının tekbirlerle taşınması KONYA - Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı...

Musalla Mezarlığı içindeki cemaat görüntüleri

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın naaşı

Cenaze namazına katılanlar

Cenaze namazının kılınması

Şehit naaşının tekbirlerle taşınması KONYA - Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.

Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı son yolculuğuna uğurlandı

Yasin Sarı, Hakkari, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:59 Kaynak: AA
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