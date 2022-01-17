Son dakika... Şehit olan asker için tören düzenlendi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz için tören gerçekleştirildi.

Fatih Kışlası'ndaki törende şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Tören mangası tarafından omuzda taşınarak helikoptere konulan şehit Soyutemiz'in naaşı, memleketi Kırşehir'e uğurlanmak üzere Van'a gönderildi.

Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.