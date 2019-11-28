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Hakkari'de şehit olan askerin Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi
6 saat önce
Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un (24) şehadet haberi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki ailesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:22 Kaynak: AA
Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un (24) şehadet haberi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki ailesine ulaştı.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, şehidin babası Ünlen Çabuk'a oğlunun şehadet haberini, boyacılık yaptığı Tufanpaşa Mahallesi Hazer Sokak'ta iletti.
Daha sonra şehidin Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki babaevine giden Gürçam ve yetkililer, burada aileyle de bir araya geldi.
Şehit Çabuk'un babaevine, belediye ekiplerince Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.
Geçen sene göreve başlayan Çabuk'un bekar olduğu öğrenildi.
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