Hakkari'de şehit olan özel harekat polisinin ismi kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika

Hakkari'de şehit olan özel harekat polisinin ismi kütüphanede yaşatılacak

16.03.2021 13:47
Hakkari'de şehit olan özel harekat polisinin ismi kütüphanede yaşatılacak, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2018 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca karakola yapılan roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu'nun adı kütüphanede yaşatılacak.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2018 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca karakola yapılan roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu'nun adı kütüphanede yaşatılacak.

Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi bünyesinde şehit eşi Tuğba Türkoğlu ile okul aile birliğince oluşturulan ve şehidin ismini taşıyan kütüphanenin açılışı, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehidin meslektaşları da törene üzerinde "Şehit Sinan Türkoğlu" yazılı zırhlı araçla iştirak etti.

Tuğba Türkoğlu, törende yaptığı konuşmada, eşinin adını her zaman yaşatmak için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.

Vatanı, bayrağı uğruna şehit olmuş tüm güvenlik güçlerine rahmet dileyen Türkoğlu şunları söyledi:

"Tüm şehitlerimizin bu salondakiler kadar değerli bir hayatı vardı. Ben de şehitlerimizi gençlerimizin bir nebze olsun hatırlayabilmeleri için gayret ediyorum. Burada açılacak kütüphane benim ikinci kütüphanemdir. İnşallah eşim Sinan Türkoğlu'nun isminin unutulmaması için ömrüm boyunca çaba göstereceğim. Okul yönetimi başta olmak üzere destek veren ve destek olacaklara, şehitlerimizin adının yaşatılması için gayret gösterenlere en içten dileklerimi sunarım."

Vali Coşkun da kütüphanenin öğrencilere güzel hizmetler vereceğini bu şekilde şehidin isminin sonsuza kadar yaşayacağını söyledi.

- "Şehitlerimizi unutursak kanımız kurusun"

İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu şehitlerin hatıralarının kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Şehitlerin isimlerini yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Cebeloğlu, "Şehitlerimiz unutuldukları zaman ölürler. Onun için bize düşen bu toprağı vatan yapan şehitlerimizi onların emanetlerini unutmamaktır. Şehitlerimizi unutursak kanımız kurusun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkoğlu ve protokol üyeleri açılışını yaptıkları kütüphaneyi gezdi.

Özel harekat polisi Sinan Türkoğlu, 2018 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca karakola yapılan roketli saldırı sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Özel Harekat, Hakkari, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de şehit olan özel harekat polisinin ismi kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika


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