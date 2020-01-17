Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er Miyanyedi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er Miyanyedi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er Miyanyedi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Sait Miyanyedi'nin cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er Miyanyedi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Sait Miyanyedi'nin cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Miyanyedi için ilçe merkezindeki Şehit Kerim Keçeci Üretici Köylü Pazarı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarıyla Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan Güner, Karabük Valisi Fuat Gürel, EDOK Okullar Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ile Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gönen Süslü, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, belediye başkanları, askeri erkan, emniyet personeli ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze nakil aracına konulduğu sırada babası Satılmış ve annesi Naciye Miyanyedi ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit piyade sözleşmeli er Miyanyedi'nin naaşı, Dereköseler köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki asker şehit olmuş, yaralanan 2 asker hastanede tedavi altına alınmıştı.

Çaycuma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 21:12:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er Miyanyedi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]